Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Torch of Liberty (LIBERTY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tiedot $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Virallinen verkkosivusto: https://torchofliberty.global/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Osta LIBERTY-rahaketta nyt!

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 119.14M $ 119.14M $ 119.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Nykyinen hinta: $ 0.11914 $ 0.11914 $ 0.11914 Lue lisää Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hinnasta

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LIBERTY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIBERTY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LIBERTY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIBERTY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LIBERTY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LIBERTY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LIBERTY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hintahistoria LIBERTY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LIBERTY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LIBERTY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LIBERTY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIBERTY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LIBERTY-rahakkeen hintaennuste nyt!

