Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.11253
24 h:n matalin
$ 0.14132
24 h:n korkein
$ 0.11253
$ 0.14132
$ 0.14452529982945186
$ 0.014208785126696658
-0.21%
+0.12%
-1.67%
-1.67%
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.11604. Viimeisen 24 tunnin aikana LIBERTY on vaihdellut alimmillaan $ 0.11253 ja korkeimmillaan $ 0.14132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIBERTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14452529982945186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014208785126696658.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LIBERTY on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -1.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen markkinatiedot
No.3361
$ 0.00
$ 60.15K
$ 116.04M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
BSC
Torch of Liberty-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.15K. LIBERTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.04M.
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Torch of Liberty-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0001392
+0.12%
30 päivää
$ +0.00983
+9.25%
60 päivää
$ +0.07871
+210.84%
90 päivää
$ +0.09104
+364.16%
Torch of Liberty-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LIBERTY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001392 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Torch of Liberty 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00983 (+9.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Torch of Liberty-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LIBERTY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07871 (+210.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Torch of Liberty-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.09104 (+364.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Torch of Liberty (LIBERTY)?
$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.
Torch of Liberty-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Torch of Liberty (LIBERTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Torch of Liberty (LIBERTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Torch of Liberty-rahakkeelle.
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikka
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LIBERTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Torch of Liberty (LIBERTY) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.