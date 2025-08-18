Lisätietoja LIBERTY-rahakkeesta

Torch of Liberty-logo

Torch of Liberty – hinta (LIBERTY)

1LIBERTY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1161
$0.1161$0.1161
+0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Torch of Liberty (LIBERTY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:55 (UTC+8)

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.11253
$ 0.11253$ 0.11253
24 h:n matalin
$ 0.14132
$ 0.14132$ 0.14132
24 h:n korkein

$ 0.11253
$ 0.11253$ 0.11253

$ 0.14132
$ 0.14132$ 0.14132

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658$ 0.014208785126696658

-0.21%

+0.12%

-1.67%

-1.67%

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.11604. Viimeisen 24 tunnin aikana LIBERTY on vaihdellut alimmillaan $ 0.11253 ja korkeimmillaan $ 0.14132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIBERTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.14452529982945186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014208785126696658.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LIBERTY on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -1.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen markkinatiedot

No.3361

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.15K
$ 60.15K$ 60.15K

$ 116.04M
$ 116.04M$ 116.04M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Torch of Liberty-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.15K. LIBERTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.04M.

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Torch of Liberty-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001392+0.12%
30 päivää$ +0.00983+9.25%
60 päivää$ +0.07871+210.84%
90 päivää$ +0.09104+364.16%
Torch of Liberty-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LIBERTY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001392 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Torch of Liberty 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00983 (+9.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Torch of Liberty-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LIBERTY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.07871 (+210.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Torch of Liberty-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.09104 (+364.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Torch of Liberty (LIBERTY)?

Tarkista Torch of Liberty-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Torch of Liberty-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LIBERTY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Torch of Liberty-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Torch of Liberty-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Torch of Liberty-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Torch of Liberty (LIBERTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Torch of Liberty (LIBERTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Torch of Liberty-rahakkeelle.

Tarkista Torch of Liberty-rahakkeen hintaennuste nyt!

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikka

Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LIBERTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Torch of Liberty (LIBERTY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Torch of Liberty:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Torch of Liberty MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LIBERTY paikallisiin valuuttoihin

1 Torch of Liberty(LIBERTY) - VND
3,053.5926
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - AUD
A$0.179862
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - GBP
0.0858696
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - EUR
0.0997944
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - USD
$0.11604
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - MYR
RM0.4896888
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - TRY
4.7483568
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - JPY
¥17.17392
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - ARS
ARS$152.2827732
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - RUB
9.3481824
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - INR
10.1326128
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - IDR
Rp1,902.2947776
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - KRW
162.293544
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - PHP
6.6363276
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - EGP
￡E.5.6256192
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - BRL
R$0.6358992
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - CAD
C$0.1601352
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - BDT
14.1127848
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - NGN
178.2478836
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - COP
$467.90229
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - ZAR
R.2.0585496
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - UAH
4.7785272
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - VES
Bs15.89748
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - CLP
$112.5588
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - PKR
Rs32.7139968
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - KZT
62.3529336
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - THB
฿3.7910268
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - TWD
NT$3.53922
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - AED
د.إ0.4258668
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - CHF
Fr0.092832
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - HKD
HK$0.9062724
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - AMD
֏44.408508
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - MAD
.د.م1.0455204
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - MXN
$2.1769104
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - SAR
ريال0.43515
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - PLN
0.4247064
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - RON
лв0.504774
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - SEK
kr1.1151444
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - BGN
лв0.1949472
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - HUF
Ft39.6439056
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - CZK
2.4565668
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - KWD
د.ك0.0353922
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - ILS
0.3956964
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - AOA
Kz106.3611036
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - BHD
.د.ب0.04374708
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - BMD
$0.11604
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - DKK
kr0.7449768
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - HNL
L3.0506916
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - MUR
5.3065092
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - NAD
$2.0504268
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - NOK
kr1.1812872
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - NZD
$0.1984284
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - PAB
B/.0.11604
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - PGK
K0.4804056
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - QAR
ر.ق0.4223856
1 Torch of Liberty(LIBERTY) - RSD
дин.11.7095964

Torch of Liberty-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Torch of Liberty toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Torch of Liberty-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Torch of Liberty”

Paljonko Torch of Liberty (LIBERTY) on arvoltaan tänään?
LIBERTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.11604 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LIBERTY-USD-parin nykyinen hinta?
LIBERTY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.11604. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Torch of Liberty-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LIBERTY markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LIBERTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LIBERTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LIBERTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LIBERTY saavutti ATH-hinnaksi 0.14452529982945186 USD.
Mikä oli LIBERTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LIBERTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014208785126696658 USD.
Mikä on LIBERTY-rahakkeen treidausvolyymi?
LIBERTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.15K USD.
Nouseeko LIBERTY tänä vuonna korkeammalle?
LIBERTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LIBERTY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Torch of Liberty (LIBERTY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LIBERTY-USD-laskin

Summa

LIBERTY
LIBERTY
USD
USD

1 LIBERTY = 0.11604 USD

Treidaa LIBERTY-rahaketta

LIBERTYUSD1
$0.1165
$0.1165$0.1165
+0.06%
LIBERTYUSDT
$0.1161
$0.1161$0.1161
+0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu