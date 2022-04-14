Legacy Network (LGCT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Legacy Network (LGCT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Legacy Network (LGCT) -rahakkeen tiedot Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Virallinen verkkosivusto: https://www.legacynetwork.io/ Valkoinen paperi: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Osta LGCT-rahaketta nyt!

Legacy Network (LGCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Legacy Network (LGCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 190.70M $ 190.70M $ 190.70M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 539.01M $ 539.01M $ 539.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Nykyinen hinta: $ 1.7967 $ 1.7967 $ 1.7967 Lue lisää Legacy Network (LGCT) -rahakkeen hinnasta

Legacy Network (LGCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Legacy Network (LGCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LGCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LGCT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LGCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LGCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LGCT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Legacy Network (LGCT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LGCT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LGCT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Legacy Network (LGCT) -rahakkeen hintahistoria LGCT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LGCT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LGCT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LGCT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LGCT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LGCT-rahakkeen hintaennuste nyt!

