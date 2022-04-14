Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Logistic Fundamental (LF1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tiedot The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. Virallinen verkkosivusto: https://www.lf-foundation.com/ Valkoinen paperi: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Osta LF1-rahaketta nyt!

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.01K $ 62.01K $ 62.01K Kaikkien aikojen korkein: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002067 $ 0.002067 $ 0.002067 Lue lisää Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hinnasta

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LF1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LF1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LF1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LF1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LF1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LF1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LF1-rahakkeita MEXCistä nyt!

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hintahistoria LF1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LF1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LF1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LF1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LF1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LF1-rahakkeen hintaennuste nyt!

