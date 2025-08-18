Lisätietoja LF1-rahakkeesta

Logistic Fundamental-logo

Logistic Fundamental – hinta (LF1)

1LF1 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Logistic Fundamental (LF1) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:47 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002102. Viimeisen 24 tunnin aikana LF1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.002052 ja korkeimmillaan $ 0.002106 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LF1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LF1 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja +0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen markkinatiedot

KLAY

Logistic Fundamental-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.29K. LF1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.06K.

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Logistic Fundamental-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000399+0.19%
30 päivää$ -0.000122-5.49%
60 päivää$ -0.002092-49.89%
90 päivää$ -0.002764-56.81%
Logistic Fundamental-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LF1-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000399 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Logistic Fundamental 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000122 (-5.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Logistic Fundamental-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LF1-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002092 (-49.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Logistic Fundamental-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002764 (-56.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Logistic Fundamental (LF1)?

Tarkista Logistic Fundamental-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Logistic Fundamental (LF1)

The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.

Logistic Fundamental on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Logistic Fundamental-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LF1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Logistic Fundamental-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Logistic Fundamental-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Logistic Fundamental-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Logistic Fundamental (LF1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Logistic Fundamental (LF1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Logistic Fundamental-rahakkeelle.

Tarkista Logistic Fundamental-rahakkeen hintaennuste nyt!

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikka

Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LF1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Logistic Fundamental (LF1) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Logistic Fundamental:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Logistic Fundamental MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Logistic Fundamental-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Logistic Fundamental toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Logistic Fundamental-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Logistic Fundamental”

Paljonko Logistic Fundamental (LF1) on arvoltaan tänään?
LF1-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002102 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LF1-USD-parin nykyinen hinta?
LF1 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002102. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Logistic Fundamental-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LF1 markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LF1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LF1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli LF1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LF1 saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli LF1-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LF1-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on LF1-rahakkeen treidausvolyymi?
LF1-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.29K USD.
Nouseeko LF1 tänä vuonna korkeammalle?
LF1 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LF1-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

