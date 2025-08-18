Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052
24 h:n matalin
$ 0.002106
$ 0.002106$ 0.002106
24 h:n korkein
$ 0.002052
$ 0.002052$ 0.002052
$ 0.002106
$ 0.002106$ 0.002106
--
----
--
----
0.00%
+0.19%
+0.91%
+0.91%
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002102. Viimeisen 24 tunnin aikana LF1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.002052 ja korkeimmillaan $ 0.002106 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LF1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LF1 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja +0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 50.29K
$ 50.29K$ 50.29K
$ 63.06K
$ 63.06K$ 63.06K
--
----
30,000,000
30,000,000 30,000,000
KLAY
Logistic Fundamental-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.29K. LF1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 30000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.06K.
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Logistic Fundamental-hinnanmuutoksia:
The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.
Logistic Fundamental on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Logistic Fundamental-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista LF1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Logistic Fundamental-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Logistic Fundamental-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Logistic Fundamental-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Logistic Fundamental (LF1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Logistic Fundamental (LF1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Logistic Fundamental-rahakkeelle.
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikka
Logistic Fundamental (LF1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LF1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Logistic Fundamental (LF1) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Logistic Fundamental:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Logistic Fundamental MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.