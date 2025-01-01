LF Labs (LF) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LF Labs (LF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LF Labs (LF) -rahakkeen tiedot Driving Web3 Growth, Through Strategic Investment and Liquidity Partner. LF Ecosystem: Investment Lab, Wallet, DEX, Market Making Virallinen verkkosivusto: http://lflabs.fund/ Valkoinen paperi: https://lflabs.fund/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/5jGaCTioXy1FSZfzSznFtsnsyiiEddEogaKk1pikF2zr Osta LF-rahaketta nyt!

LF Labs (LF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LF Labs (LF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 871.32K $ 871.32K $ 871.32K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00126 $ 0.00126 $ 0.00126 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000260418911248217 $ 0.000260418911248217 $ 0.000260418911248217 Nykyinen hinta: $ 0.000292 $ 0.000292 $ 0.000292 Lue lisää LF Labs (LF) -rahakkeen hinnasta

LF Labs (LF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LF Labs (LF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LF-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LF-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LF Labs (LF) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LF-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LF-rahakkeita MEXCistä nyt!

LF Labs (LF) -rahakkeen hintahistoria LF -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LF-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LF-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LF-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!