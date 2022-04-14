LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LETSBONK (LETSBONK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen tiedot One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community. Virallinen verkkosivusto: https://letsbonk.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CDBdbNqmrLu1PcgjrFG52yxg71QnFhBZcUE6PSFdbonk Osta LETSBONK-rahaketta nyt!

LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Kokonaistarjonta: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 Nykyinen hinta: $ 0.0449 $ 0.0449 $ 0.0449 Lue lisää LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen hinnasta

LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LETSBONK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LETSBONK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LETSBONK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LETSBONK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LETSBONK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LETSBONK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LETSBONK-rahakkeita MEXCistä nyt!

LETSBONK (LETSBONK) -rahakkeen hintahistoria LETSBONK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LETSBONK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LETSBONK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LETSBONK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LETSBONK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LETSBONK-rahakkeen hintaennuste nyt!

