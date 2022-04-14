Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Letit Trade (LETIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tiedot Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Virallinen verkkosivusto: https://letit.ai Valkoinen paperi: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Osta LETIT-rahaketta nyt!

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Letit Trade (LETIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Nykyinen hinta: $ 0.02885 $ 0.02885 $ 0.02885 Lue lisää Letit Trade (LETIT) -rahakkeen hinnasta

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LETIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LETIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LETIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LETIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen hintahistoria LETIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LETIT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LETIT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LETIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LETIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LETIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

