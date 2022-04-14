Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Letit Trade (LETIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tiedot

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Virallinen verkkosivusto:
https://letit.ai
Valkoinen paperi:
https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Letit Trade (LETIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.85M
$ 1.85M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 64.00M
$ 64.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.88M
$ 2.88M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.25005
$ 0.25005
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.020097219946729944
$ 0.020097219946729944
Nykyinen hinta:
$ 0.02885
$ 0.02885

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LETIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LETIT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LETIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LETIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LETIT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Letit Trade (LETIT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LETIT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Letit Trade (LETIT) -rahakkeen hintahistoria

LETIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LETIT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LETIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LETIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.