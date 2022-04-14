Ledgity (LDY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ledgity (LDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ledgity (LDY) -rahakkeen tiedot Ledgity Yield is an innovative financial platform designed to revolutionize the way stablecoin holders generate yield. By leveraging Real World Assets (RWA), Ledgity Yield offers a unique bridge between the security and stability of traditional finance (TradFi) and the dynamic, inclusive features of decentralized finance (DeFi). Virallinen verkkosivusto: http://www.ledgity.finance Valkoinen paperi: https://docs.ledgity.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x482dF7483a52496F4C65AB499966dfcdf4DDFDbc Osta LDY-rahaketta nyt!

Ledgity (LDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ledgity (LDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01782 $ 0.01782 $ 0.01782 Lue lisää Ledgity (LDY) -rahakkeen hinnasta

Ledgity (LDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ledgity (LDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LDY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LDY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ledgity (LDY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LDY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LDY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ledgity (LDY) -rahakkeen hintahistoria LDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LDY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LDY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LDY-rahakkeen hintaennuste nyt!

