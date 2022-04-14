Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lion Cat (LCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tiedot

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Virallinen verkkosivusto:
https://lioncat.meme
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lion Cat (LCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.65M
$ 4.65M
Kokonaistarjonta:
$ 600.00M
$ 600.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 471.00M
$ 471.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.92M
$ 5.92M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.12618
$ 0.12618
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009656851099097093
$ 0.009656851099097093
Nykyinen hinta:
$ 0.00987
$ 0.00987

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LCAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LCAT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Lion Cat (LCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hintahistoria

LCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LCAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.