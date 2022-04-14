Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lion Cat (LCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tiedot LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Virallinen verkkosivusto: https://lioncat.meme Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Osta LCAT-rahaketta nyt!

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lion Cat (LCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Kokonaistarjonta: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 471.00M $ 471.00M $ 471.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 Nykyinen hinta: $ 0.00987 $ 0.00987 $ 0.00987 Lue lisää Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hinnasta

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LCAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lion Cat (LCAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LCAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LCAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hintahistoria LCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LCAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

