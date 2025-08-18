Lion Cat (LCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01254. Viimeisen 24 tunnin aikana LCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00989 ja korkeimmillaan $ 0.01257 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09781720228048008, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.010030683160903817.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LCAT on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +19.77% 24 tunnin aikana ja +4.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lion Cat (LCAT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1397
$ 5.91M
$ 42.65K
$ 7.52M
471.00M
600,000,000
600,000,000
78.50%
BSC
Lion Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.65K. LCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 471.00M ja sen kokonaistarjonta on 600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.52M.
Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lion Cat-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0020699
+19.77%
30 päivää
$ -0.00246
-16.40%
60 päivää
$ -0.01891
-60.13%
90 päivää
$ -0.01746
-58.20%
Lion Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0020699 (+19.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Lion Cat 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00246 (-16.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Lion Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01891 (-60.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Lion Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01746 (-58.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lion Cat (LCAT)?
LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.
Lion Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Lion Cat (LCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lion Cat (LCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lion Cat-rahakkeelle.
Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Lion Cat (LCAT) -ostamisen perusteet
