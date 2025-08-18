Lisätietoja LCAT-rahakkeesta

Lion Cat-logo

Lion Cat – hinta (LCAT)

1LCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01254
$0.01254$0.01254
+19.77%1D
USD
Reaaliaikainen Lion Cat (LCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:00 (UTC+8)

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00989
$ 0.00989$ 0.00989
24 h:n matalin
$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257
24 h:n korkein

$ 0.00989
$ 0.00989$ 0.00989

$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257

$ 0.09781720228048008
$ 0.09781720228048008$ 0.09781720228048008

$ 0.010030683160903817
$ 0.010030683160903817$ 0.010030683160903817

-0.08%

+19.77%

+4.76%

+4.76%

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01254. Viimeisen 24 tunnin aikana LCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00989 ja korkeimmillaan $ 0.01257 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09781720228048008, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.010030683160903817.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LCAT on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +19.77% 24 tunnin aikana ja +4.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1397

$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M

$ 42.65K
$ 42.65K$ 42.65K

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

471.00M
471.00M 471.00M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

600,000,000
600,000,000 600,000,000

78.50%

BSC

Lion Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.65K. LCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 471.00M ja sen kokonaistarjonta on 600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.52M.

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lion Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0020699+19.77%
30 päivää$ -0.00246-16.40%
60 päivää$ -0.01891-60.13%
90 päivää$ -0.01746-58.20%
Lion Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0020699 (+19.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lion Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00246 (-16.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lion Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01891 (-60.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lion Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01746 (-58.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lion Cat (LCAT)?

Tarkista Lion Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lion Cat (LCAT)

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

Lion Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lion Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lion Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lion Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lion Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lion Cat (LCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lion Cat (LCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lion Cat-rahakkeelle.

Tarkista Lion Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Lion Cat (LCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lion Cat (LCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lion Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lion Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LCAT paikallisiin valuuttoihin

Lion Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lion Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Lion Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lion Cat”

Paljonko Lion Cat (LCAT) on arvoltaan tänään?
LCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01254 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LCAT-USD-parin nykyinen hinta?
LCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01254. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lion Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LCAT markkina-arvo on $ 5.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 471.00M USD.
Mikä oli LCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LCAT saavutti ATH-hinnaksi 0.09781720228048008 USD.
Mikä oli LCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.010030683160903817 USD.
Mikä on LCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
LCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 42.65K USD.
Nouseeko LCAT tänä vuonna korkeammalle?
LCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:00 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LCAT-USD-laskin

Summa

LCAT
LCAT
USD
USD

1 LCAT = 0.01254 USD

Treidaa LCAT-rahaketta

LCATUSDT
$0.01254
$0.01254$0.01254
+19.77%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu