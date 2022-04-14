Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lybra Finance (LBR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tiedot The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. Virallinen verkkosivusto: https://lybra.finance/ Valkoinen paperi: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 Osta LBR-rahaketta nyt!

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lybra Finance (LBR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 9 $ 9 $ 9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 Nykyinen hinta: $ 0.0262 $ 0.0262 $ 0.0262 Lue lisää Lybra Finance (LBR) -rahakkeen hinnasta

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LBR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LBR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LBR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LBR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

