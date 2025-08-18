Lisätietoja LBR-rahakkeesta

Lybra Finance-logo

Lybra Finance – hinta (LBR)

1LBR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02553
$0.02553$0.02553
+3.56%1D
USD
Reaaliaikainen Lybra Finance (LBR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:03:46 (UTC+8)

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02386
$ 0.02386$ 0.02386
24 h:n matalin
$ 0.0321
$ 0.0321$ 0.0321
24 h:n korkein

$ 0.02386
$ 0.02386$ 0.02386

$ 0.0321
$ 0.0321$ 0.0321

$ 4.635183602993243
$ 4.635183602993243$ 4.635183602993243

$ 0.012482092590792422
$ 0.012482092590792422$ 0.012482092590792422

+0.07%

+3.56%

+0.31%

+0.31%

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02554. Viimeisen 24 tunnin aikana LBR on vaihdellut alimmillaan $ 0.02386 ja korkeimmillaan $ 0.0321 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.635183602993243, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.012482092590792422.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LBR on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +3.56% 24 tunnin aikana ja +0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen markkinatiedot

No.4515

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.67K
$ 55.67K$ 55.67K

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

15,491,597.44475832
15,491,597.44475832 15,491,597.44475832

0.00%

ETH

Lybra Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.67K. LBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 15491597.44475832. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.55M.

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lybra Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0008776+3.56%
30 päivää$ -0.00161-5.94%
60 päivää$ -0.00228-8.20%
90 päivää$ -0.04125-61.77%
Lybra Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LBR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0008776 (+3.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lybra Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00161 (-5.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lybra Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LBR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00228 (-8.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lybra Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04125 (-61.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lybra Finance (LBR)?

Tarkista Lybra Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lybra Finance (LBR)

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

Lybra Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lybra Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LBR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lybra Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lybra Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lybra Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lybra Finance (LBR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lybra Finance (LBR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lybra Finance-rahakkeelle.

Tarkista Lybra Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikka

Lybra Finance (LBR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lybra Finance (LBR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lybra Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lybra Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LBR paikallisiin valuuttoihin

1 Lybra Finance(LBR) - VND
672.0851
1 Lybra Finance(LBR) - AUD
A$0.039587
1 Lybra Finance(LBR) - GBP
0.0188996
1 Lybra Finance(LBR) - EUR
0.0219644
1 Lybra Finance(LBR) - USD
$0.02554
1 Lybra Finance(LBR) - MYR
RM0.1077788
1 Lybra Finance(LBR) - TRY
1.0453522
1 Lybra Finance(LBR) - JPY
¥3.77992
1 Lybra Finance(LBR) - ARS
ARS$33.5610924
1 Lybra Finance(LBR) - RUB
2.0577578
1 Lybra Finance(LBR) - INR
2.2286204
1 Lybra Finance(LBR) - IDR
Rp418.6884576
1 Lybra Finance(LBR) - KRW
35.7703024
1 Lybra Finance(LBR) - PHP
1.4601218
1 Lybra Finance(LBR) - EGP
￡E.1.2384346
1 Lybra Finance(LBR) - BRL
R$0.1397038
1 Lybra Finance(LBR) - CAD
C$0.0352452
1 Lybra Finance(LBR) - BDT
3.1061748
1 Lybra Finance(LBR) - NGN
39.2317386
1 Lybra Finance(LBR) - COP
$102.983665
1 Lybra Finance(LBR) - ZAR
R.0.4528242
1 Lybra Finance(LBR) - UAH
1.0517372
1 Lybra Finance(LBR) - VES
Bs3.49898
1 Lybra Finance(LBR) - CLP
$24.7738
1 Lybra Finance(LBR) - PKR
Rs7.2002368
1 Lybra Finance(LBR) - KZT
13.7236636
1 Lybra Finance(LBR) - THB
฿0.8341364
1 Lybra Finance(LBR) - TWD
NT$0.7792254
1 Lybra Finance(LBR) - AED
د.إ0.0937318
1 Lybra Finance(LBR) - CHF
Fr0.020432
1 Lybra Finance(LBR) - HKD
HK$0.1994674
1 Lybra Finance(LBR) - AMD
֏9.774158
1 Lybra Finance(LBR) - MAD
.د.م0.2301154
1 Lybra Finance(LBR) - MXN
$0.4791304
1 Lybra Finance(LBR) - SAR
ريال0.095775
1 Lybra Finance(LBR) - PLN
0.0934764
1 Lybra Finance(LBR) - RON
лв0.111099
1 Lybra Finance(LBR) - SEK
kr0.2456948
1 Lybra Finance(LBR) - BGN
лв0.0429072
1 Lybra Finance(LBR) - HUF
Ft8.7196114
1 Lybra Finance(LBR) - CZK
0.5404264
1 Lybra Finance(LBR) - KWD
د.ك0.0077897
1 Lybra Finance(LBR) - ILS
0.0870914
1 Lybra Finance(LBR) - AOA
Kz23.4097086
1 Lybra Finance(LBR) - BHD
.د.ب0.00962858
1 Lybra Finance(LBR) - BMD
$0.02554
1 Lybra Finance(LBR) - DKK
kr0.1639668
1 Lybra Finance(LBR) - HNL
L0.6714466
1 Lybra Finance(LBR) - MUR
1.1679442
1 Lybra Finance(LBR) - NAD
$0.4512918
1 Lybra Finance(LBR) - NOK
kr0.2597418
1 Lybra Finance(LBR) - NZD
$0.0436734
1 Lybra Finance(LBR) - PAB
B/.0.02554
1 Lybra Finance(LBR) - PGK
K0.1057356
1 Lybra Finance(LBR) - QAR
ر.ق0.0929656
1 Lybra Finance(LBR) - RSD
дин.2.5774968

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lybra Finance”

Paljonko Lybra Finance (LBR) on arvoltaan tänään?
LBR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02554 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LBR-USD-parin nykyinen hinta?
LBR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02554. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lybra Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LBR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LBR saavutti ATH-hinnaksi 4.635183602993243 USD.
Mikä oli LBR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LBR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.012482092590792422 USD.
Mikä on LBR-rahakkeen treidausvolyymi?
LBR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.67K USD.
Nouseeko LBR tänä vuonna korkeammalle?
LBR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LBR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:03:46 (UTC+8)

