Libertum (LBM) -rahakkeen tiedot Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Virallinen verkkosivusto: https://www.libertum.io/ Valkoinen paperi: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Osta LBM-rahaketta nyt!

Libertum (LBM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Libertum (LBM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 $ 0.01000774750266434 Nykyinen hinta: $ 0.01857 $ 0.01857 $ 0.01857 Lue lisää Libertum (LBM) -rahakkeen hinnasta

Libertum (LBM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Libertum (LBM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LBM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LBM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LBM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LBM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LBM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Libertum (LBM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LBM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LBM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Libertum (LBM) -rahakkeen hintahistoria LBM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LBM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LBM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LBM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LBM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LBM-rahakkeen hintaennuste nyt!

