Loomlay (LAY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Loomlay (LAY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Loomlay (LAY) -rahakkeen tiedot Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams. Virallinen verkkosivusto: https://loomlay.com/ Valkoinen paperi: https://dev.loomlay.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb89D354AD1b0d95a48b3De4607F75a8cD710c1bA Osta LAY-rahaketta nyt!

Loomlay (LAY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Loomlay (LAY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 465.86M $ 465.86M $ 465.86M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.71M $ 8.71M $ 8.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 $ 0.002601434290529499 Nykyinen hinta: $ 0.01869 $ 0.01869 $ 0.01869 Lue lisää Loomlay (LAY) -rahakkeen hinnasta

Loomlay (LAY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Loomlay (LAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Loomlay (LAY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LAY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Loomlay (LAY) -rahakkeen hintahistoria LAY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAY-rahakkeen hintaennuste nyt!

