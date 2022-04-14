LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LanLan Cat (LANLAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen tiedot Orange Is The New Cat! Virallinen verkkosivusto: https://www.lanlancat.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB Osta LANLAN-rahaketta nyt!

LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 75.05K $ 75.05K $ 75.05K Kokonaistarjonta: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 75.05K $ 75.05K $ 75.05K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.003587 $ 0.003587 $ 0.003587 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 Nykyinen hinta: $ 0.000008443 $ 0.000008443 $ 0.000008443 Lue lisää LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen hinnasta

LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LANLAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LANLAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LANLAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LANLAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LANLAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LANLAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LANLAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

LanLan Cat (LANLAN) -rahakkeen hintahistoria LANLAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LANLAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LANLAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LANLAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LANLAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LANLAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

