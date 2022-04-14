Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Landshare (LANDSHARE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen tiedot Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Virallinen verkkosivusto: https://landshare.io/ Valkoinen paperi: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Osta LANDSHARE-rahaketta nyt!

Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Kokonaistarjonta: $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Kaikkien aikojen alin: $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 $ 0.4131348791432006 Nykyinen hinta: $ 0.576 $ 0.576 $ 0.576 Lue lisää Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen hinnasta

Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LANDSHARE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LANDSHARE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LANDSHARE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LANDSHARE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LANDSHARE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LANDSHARE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LANDSHARE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Landshare (LANDSHARE) -rahakkeen hintahistoria LANDSHARE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LANDSHARE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LANDSHARE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LANDSHARE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LANDSHARE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LANDSHARE-rahakkeen hintaennuste nyt!

