Outlanders (LAND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Outlanders (LAND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Outlanders (LAND) -rahakkeen tiedot Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Virallinen verkkosivusto: https://outlanders.com/ Valkoinen paperi: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96

Outlanders (LAND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Outlanders (LAND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0185 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00046422811309628 Nykyinen hinta: $ 0.00059

Outlanders (LAND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Outlanders (LAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Outlanders (LAND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

Outlanders (LAND) -rahakkeen hintahistoria LAND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAND-rahakkeen hintaennuste nyt!

