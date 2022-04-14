LAMBO (LAMBO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LAMBO (LAMBO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LAMBO (LAMBO) -rahakkeen tiedot
Virallinen verkkosivusto: https://avaxlambo.xyz/
Block Explorer: https://snowscan.xyz/token/0x6f43ff77a9c0cf552b5b653268fbfe26a052429b#balances

LAMBO (LAMBO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LAMBO (LAMBO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00721 $ 0.00721 $ 0.00721 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000056732012429861 $ 0.000056732012429861 $ 0.000056732012429861 Nykyinen hinta: $ 0.0002489 $ 0.0002489 $ 0.0002489 Lue lisää LAMBO (LAMBO) -rahakkeen hinnasta

LAMBO (LAMBO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LAMBO (LAMBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAMBO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAMBO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAMBO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAMBO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAMBO-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään LAMBO (LAMBO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAMBO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

LAMBO (LAMBO) -rahakkeen hintahistoria LAMBO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAMBO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAMBO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAMBO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAMBO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAMBO-rahakkeen hintaennuste nyt!

