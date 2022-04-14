LAKE (LAK3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LAKE (LAK3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LAKE (LAK3) -rahakkeen tiedot LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Virallinen verkkosivusto: https://lak3.io/ Valkoinen paperi: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Osta LAK3-rahaketta nyt!

LAKE (LAK3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LAKE (LAK3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 248.90M $ 248.90M $ 248.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Nykyinen hinta: $ 0.262 $ 0.262 $ 0.262 Lue lisää LAKE (LAK3) -rahakkeen hinnasta

LAKE (LAK3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LAKE (LAK3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAK3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAK3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAK3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAK3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAK3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LAKE (LAK3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAK3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LAK3-rahakkeita MEXCistä nyt!

LAKE (LAK3) -rahakkeen hintahistoria LAK3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAK3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAK3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAK3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAK3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAK3-rahakkeen hintaennuste nyt!

