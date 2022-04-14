Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Laika (LAIKAL2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tiedot

Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace.

Virallinen verkkosivusto:
https://laikachain.dog/
Valkoinen paperi:
https://litepaper.laikachain.dog/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Laika (LAIKAL2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.945
$ 1.945$ 1.945
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.030880648400825817
$ 0.030880648400825817$ 0.030880648400825817
Nykyinen hinta:
$ 0.18775
$ 0.18775$ 0.18775

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LAIKAL2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAIKAL2-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LAIKAL2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAIKAL2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen hintahistoria

LAIKAL2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LAIKAL2-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LAIKAL2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAIKAL2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.