Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tiedot Laïka is the first Layer 2 on Dogecoin designed to enhance the use of native Dogecoin assets. Our mission is to unlock the potential of Dogecoin assets and bring DogFi (DeFi on $DOGE) to the cryptospace. Virallinen verkkosivusto: https://laikachain.dog/ Valkoinen paperi: https://litepaper.laikachain.dog/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19E1F2f837a3b90EBd0730cb6111189Be0E1b6D6 Osta LAIKAL2-rahaketta nyt!

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Laika (LAIKAL2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.78M $ 18.78M $ 18.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.945 $ 1.945 $ 1.945 Kaikkien aikojen alin: $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 $ 0.030880648400825817 Nykyinen hinta: $ 0.18775 $ 0.18775 $ 0.18775 Lue lisää Laika (LAIKAL2) -rahakkeen hinnasta

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Laika (LAIKAL2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAIKAL2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAIKAL2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAIKAL2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAIKAL2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAIKAL2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Laika (LAIKAL2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAIKAL2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LAIKAL2-rahakkeita MEXCistä nyt!

Laika (LAIKAL2) -rahakkeen hintahistoria LAIKAL2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAIKAL2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAIKAL2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAIKAL2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAIKAL2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAIKAL2-rahakkeen hintaennuste nyt!

