LAIKA (LAIKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu LAIKA (LAIKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

LAIKA (LAIKA) -rahakkeen tiedot First community driven Solana meme SuperVerse, where we unite people across different Metaverses, Chains and Protocols to launch Laika to The Moon in a 3 stage space mission. Laika is more than just a memecoin. Laika is a movement. Laika is proof that if we band together as a global community, we can achieve the impossible. Virallinen verkkosivusto: https://laika.org/ Valkoinen paperi: https://laika.org/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Osta LAIKA-rahaketta nyt!

LAIKA (LAIKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LAIKA (LAIKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001310049378251 $ 0.000001310049378251 $ 0.000001310049378251 Nykyinen hinta: $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 Lue lisää LAIKA (LAIKA) -rahakkeen hinnasta

LAIKA (LAIKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LAIKA (LAIKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAIKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAIKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAIKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAIKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAIKA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään LAIKA (LAIKA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LAIKA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LAIKA-rahakkeita MEXCistä nyt!

LAIKA (LAIKA) -rahakkeen hintahistoria LAIKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAIKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAIKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAIKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAIKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAIKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

