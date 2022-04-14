L1 (L1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu L1 (L1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

L1 (L1) -rahakkeen tiedot Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Virallinen verkkosivusto: https://lamina1.com Valkoinen paperi: https://assets-global.website-files.com/63fe332d7b9ae4159d741e55/6435ef54d6c2e389be334d99_L1_Whitepaper_2023.pdf Block Explorer: https://subnets.avax.network/lamina1 Osta L1-rahaketta nyt!

L1 (L1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu L1 (L1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.695 $ 0.695 $ 0.695 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 Nykyinen hinta: $ 0.007855 $ 0.007855 $ 0.007855 Lue lisää L1 (L1) -rahakkeen hinnasta

L1 (L1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset L1 (L1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä L1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta L1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät L1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu L1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka L1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään L1 (L1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita L1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan L1-rahakkeita MEXCistä nyt!

L1 (L1) -rahakkeen hintahistoria L1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu L1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

L1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne L1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? L1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso L1-rahakkeen hintaennuste nyt!

