Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tiedot Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol. Virallinen verkkosivusto: https://kwenta.io/ Valkoinen paperi: https://docs.kwenta.io/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b Osta KWENTA-rahaketta nyt!

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kwenta (KWENTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Kokonaistarjonta: $ 607.16K $ 607.16K $ 607.16K Kierrossa oleva tarjonta: $ 431.81K $ 431.81K $ 431.81K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 813.36 $ 813.36 $ 813.36 Kaikkien aikojen alin: $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 $ 7.175762743891336 Nykyinen hinta: $ 10.328 $ 10.328 $ 10.328 Lue lisää Kwenta (KWENTA) -rahakkeen hinnasta

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KWENTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KWENTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KWENTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KWENTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KWENTA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kwenta (KWENTA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KWENTA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KWENTA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen hintahistoria KWENTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KWENTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KWENTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KWENTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KWENTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KWENTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

