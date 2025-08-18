Lisätietoja KWENTA-rahakkeesta

KWENTA-rahakkeen hintatiedot

KWENTA-rahakkeen valkoinen paperi

KWENTA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KWENTA-rahakkeen tokenomiikka

KWENTA-rahakkeen hintaennuste

KWENTA-rahakkeen historia

KWENTA-osto-opas

KWENTA/fiat-valuuttamuunnin

KWENTA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Kwenta-logo

Kwenta – hinta (KWENTA)

1KWENTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$10.744
$10.744$10.744
+2.51%1D
USD
Reaaliaikainen Kwenta (KWENTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:06 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 10.146
$ 10.146$ 10.146
24 h:n matalin
$ 10.762
$ 10.762$ 10.762
24 h:n korkein

$ 10.146
$ 10.146$ 10.146

$ 10.762
$ 10.762$ 10.762

$ 804.5456021143065
$ 804.5456021143065$ 804.5456021143065

$ 7.175762743891336
$ 7.175762743891336$ 7.175762743891336

+0.03%

+2.51%

-5.20%

-5.20%

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 10.744. Viimeisen 24 tunnin aikana KWENTA on vaihdellut alimmillaan $ 10.146 ja korkeimmillaan $ 10.762 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KWENTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 804.5456021143065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 7.175762743891336.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KWENTA on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +2.51% 24 tunnin aikana ja -5.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1351

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

$ 51.20K
$ 51.20K$ 51.20K

$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M

431.81K
431.81K 431.81K

607,155.62
607,155.62 607,155.62

OP

Kwenta-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.64M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.20K. KWENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 431.81K ja sen kokonaistarjonta on 607155.62. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.52M.

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kwenta-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.26307+2.51%
30 päivää$ -0.571-5.05%
60 päivää$ +2.724+33.96%
90 päivää$ -1.624-13.14%
Kwenta-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KWENTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.26307 (+2.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kwenta 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.571 (-5.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kwenta-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KWENTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.724 (+33.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kwenta-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.624 (-13.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kwenta (KWENTA)?

Tarkista Kwenta-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kwenta (KWENTA)

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

Kwenta on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kwenta-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KWENTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kwenta-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kwenta-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kwenta-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kwenta (KWENTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kwenta (KWENTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kwenta-rahakkeelle.

Tarkista Kwenta-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tokenomiikka

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KWENTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kwenta (KWENTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kwenta:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kwenta MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KWENTA paikallisiin valuuttoihin

1 Kwenta(KWENTA) - VND
282,728.36
1 Kwenta(KWENTA) - AUD
A$16.6532
1 Kwenta(KWENTA) - GBP
7.95056
1 Kwenta(KWENTA) - EUR
9.23984
1 Kwenta(KWENTA) - USD
$10.744
1 Kwenta(KWENTA) - MYR
RM45.33968
1 Kwenta(KWENTA) - TRY
439.75192
1 Kwenta(KWENTA) - JPY
¥1,590.112
1 Kwenta(KWENTA) - ARS
ARS$14,118.26064
1 Kwenta(KWENTA) - RUB
865.75152
1 Kwenta(KWENTA) - INR
937.73632
1 Kwenta(KWENTA) - IDR
Rp176,131.11936
1 Kwenta(KWENTA) - KRW
15,047.61664
1 Kwenta(KWENTA) - PHP
614.34192
1 Kwenta(KWENTA) - EGP
￡E.520.86912
1 Kwenta(KWENTA) - BRL
R$58.76968
1 Kwenta(KWENTA) - CAD
C$14.93416
1 Kwenta(KWENTA) - BDT
1,306.68528
1 Kwenta(KWENTA) - NGN
16,503.75096
1 Kwenta(KWENTA) - COP
$43,322.494
1 Kwenta(KWENTA) - ZAR
R.190.38368
1 Kwenta(KWENTA) - UAH
442.43792
1 Kwenta(KWENTA) - VES
Bs1,471.928
1 Kwenta(KWENTA) - CLP
$10,421.68
1 Kwenta(KWENTA) - PKR
Rs3,028.94848
1 Kwenta(KWENTA) - KZT
5,773.18096
1 Kwenta(KWENTA) - THB
฿350.89904
1 Kwenta(KWENTA) - TWD
NT$327.79944
1 Kwenta(KWENTA) - AED
د.إ39.43048
1 Kwenta(KWENTA) - CHF
Fr8.5952
1 Kwenta(KWENTA) - HKD
HK$83.91064
1 Kwenta(KWENTA) - AMD
֏4,111.7288
1 Kwenta(KWENTA) - MAD
.د.م96.80344
1 Kwenta(KWENTA) - MXN
$201.55744
1 Kwenta(KWENTA) - SAR
ريال40.29
1 Kwenta(KWENTA) - PLN
39.32304
1 Kwenta(KWENTA) - RON
лв46.7364
1 Kwenta(KWENTA) - SEK
kr103.35728
1 Kwenta(KWENTA) - BGN
лв18.04992
1 Kwenta(KWENTA) - HUF
Ft3,669.39832
1 Kwenta(KWENTA) - CZK
227.55792
1 Kwenta(KWENTA) - KWD
د.ك3.27692
1 Kwenta(KWENTA) - ILS
36.63704
1 Kwenta(KWENTA) - AOA
Kz9,847.84296
1 Kwenta(KWENTA) - BHD
.د.ب4.039744
1 Kwenta(KWENTA) - BMD
$10.744
1 Kwenta(KWENTA) - DKK
kr69.08392
1 Kwenta(KWENTA) - HNL
L282.45976
1 Kwenta(KWENTA) - MUR
491.32312
1 Kwenta(KWENTA) - NAD
$189.84648
1 Kwenta(KWENTA) - NOK
kr109.26648
1 Kwenta(KWENTA) - NZD
$18.37224
1 Kwenta(KWENTA) - PAB
B/.10.744
1 Kwenta(KWENTA) - PGK
K44.48016
1 Kwenta(KWENTA) - QAR
ر.ق39.10816
1 Kwenta(KWENTA) - RSD
дин.1,084.82168

Kwenta-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kwenta toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kwenta-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kwenta”

Paljonko Kwenta (KWENTA) on arvoltaan tänään?
KWENTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 10.744 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KWENTA-USD-parin nykyinen hinta?
KWENTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 10.744. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kwenta-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KWENTA markkina-arvo on $ 4.64M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KWENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KWENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 431.81K USD.
Mikä oli KWENTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KWENTA saavutti ATH-hinnaksi 804.5456021143065 USD.
Mikä oli KWENTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KWENTA-rahakkeen ATL-hinta oli 7.175762743891336 USD.
Mikä on KWENTA-rahakkeen treidausvolyymi?
KWENTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.20K USD.
Nouseeko KWENTA tänä vuonna korkeammalle?
KWENTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KWENTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:13:06 (UTC+8)

Kwenta (KWENTA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KWENTA-USD-laskin

Summa

KWENTA
KWENTA
USD
USD

1 KWENTA = 10.744 USD

Treidaa KWENTA-rahaketta

KWENTAUSDT
$10.744
$10.744$10.744
+2.47%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu