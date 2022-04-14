KulaDAO (KULA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KulaDAO (KULA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KulaDAO (KULA) -rahakkeen tiedot KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Virallinen verkkosivusto: https://kula.com Valkoinen paperi: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Block Explorer: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Osta KULA-rahaketta nyt!

KulaDAO (KULA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KulaDAO (KULA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.96B $ 3.96B $ 3.96B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Nykyinen hinta: $ 0.39588 $ 0.39588 $ 0.39588 Lue lisää KulaDAO (KULA) -rahakkeen hinnasta

KulaDAO (KULA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KulaDAO (KULA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KULA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KULA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KULA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KULA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

