Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kromatika (KROM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kromatika (KROM) -rahakkeen tiedot

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://kromatika.finance
Valkoinen paperi:
https://docs.kromatika.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789

Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kromatika (KROM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 951.17K

Kokonaistarjonta:
$ 100.00M

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 80.28M

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.18M

Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.09099

Kaikkien aikojen alin:
$ 0.005198061460515617

Nykyinen hinta:
$ 0.011848


Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KROM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KROM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KROM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KROM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KROM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Kromatika (KROM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KROM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Kromatika (KROM) -rahakkeen hintahistoria

KROM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KROM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KROM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KROM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.