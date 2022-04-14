Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kromatika (KROM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kromatika (KROM) -rahakkeen tiedot Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink oﬀering its users an innovative, more user-friendly trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://kromatika.finance Valkoinen paperi: https://docs.kromatika.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 Osta KROM-rahaketta nyt!

Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kromatika (KROM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 951.17K $ 951.17K $ 951.17K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 80.28M $ 80.28M $ 80.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09099 $ 0.09099 $ 0.09099 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 $ 0.005198061460515617 Nykyinen hinta: $ 0.011848 $ 0.011848 $ 0.011848 Lue lisää Kromatika (KROM) -rahakkeen hinnasta

Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kromatika (KROM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KROM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KROM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KROM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KROM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KROM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kromatika (KROM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KROM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KROM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kromatika (KROM) -rahakkeen hintahistoria KROM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KROM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KROM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KROM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KROM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KROM-rahakkeen hintaennuste nyt!

