Kroma (KRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kroma (KRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kroma (KRO) -rahakkeen tiedot As Asia’s leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption. Virallinen verkkosivusto: https://kroma.network/ Valkoinen paperi: https://docs.kroma.network/ Block Explorer: https://blockscout.kroma.network/ Osta KRO-rahaketta nyt!

Kroma (KRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kroma (KRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 Nykyinen hinta: $ 0.002353 $ 0.002353 $ 0.002353 Lue lisää Kroma (KRO) -rahakkeen hinnasta

Kroma (KRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kroma (KRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kroma (KRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kroma (KRO) -rahakkeen hintahistoria KRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

