KREST (KREST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KREST (KREST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KREST (KREST) -rahakkeen tiedot Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm. Virallinen verkkosivusto: https://krest.peaq.network/ Valkoinen paperi: https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/ Block Explorer: https://krest.subscan.io/ Osta KREST-rahaketta nyt!

KREST (KREST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KREST (KREST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.49999 $ 1.49999 $ 1.49999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 Nykyinen hinta: $ 0.00927 $ 0.00927 $ 0.00927 Lue lisää KREST (KREST) -rahakkeen hinnasta

KREST (KREST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KREST (KREST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KREST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KREST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KREST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KREST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KREST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KREST (KREST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KREST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KREST-rahakkeita MEXCistä nyt!

KREST (KREST) -rahakkeen hintahistoria KREST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KREST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KREST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KREST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KREST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KREST-rahakkeen hintaennuste nyt!

