KonnektVPN (KPN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KonnektVPN (KPN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KonnektVPN (KPN) -rahakkeen tiedot KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.konnektvpn.com Valkoinen paperi: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Osta KPN-rahaketta nyt!

KonnektVPN (KPN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KonnektVPN (KPN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 65.26K $ 65.26K $ 65.26K Kokonaistarjonta: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 505.09K $ 505.09K $ 505.09K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Nykyinen hinta: $ 0.00203 $ 0.00203 $ 0.00203 Lue lisää KonnektVPN (KPN) -rahakkeen hinnasta

KonnektVPN (KPN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KonnektVPN (KPN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KPN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KPN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KPN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KPN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KPN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KonnektVPN (KPN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KPN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KPN-rahakkeita MEXCistä nyt!

KonnektVPN (KPN) -rahakkeen hintahistoria KPN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KPN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KPN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KPN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KPN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KPN-rahakkeen hintaennuste nyt!

