Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tiedot Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Virallinen verkkosivusto: https://keep3r.network/ Valkoinen paperi: https://docs.keep3r.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Osta KP3R-rahaketta nyt!

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kokonaistarjonta: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Kierrossa oleva tarjonta: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Kaikkien aikojen alin: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Nykyinen hinta: $ 6.324 $ 6.324 $ 6.324 Lue lisää Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen hinnasta

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KP3R-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KP3R-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KP3R-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KP3R-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KP3R-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KP3R-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KP3R-rahakkeita MEXCistä nyt!

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen hintahistoria KP3R -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KP3R-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KP3R-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KP3R-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KP3R-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KP3R-rahakkeen hintaennuste nyt!

