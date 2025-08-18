Mikä on Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keep3rV1” Paljonko Keep3rV1 (KP3R) on arvoltaan tänään? KP3R-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.571 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on KP3R-USD-parin nykyinen hinta? $ 5.571 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo KP3R -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Keep3rV1-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen KP3R markkina-arvo on $ 2.37M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on KP3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? KP3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 425.18K USD . Mikä oli KP3R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? KP3R saavutti ATH-hinnaksi 2,056.096236418172 USD . Mikä oli KP3R-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? KP3R-rahakkeen ATL-hinta oli 4.233424259981904 USD . Mikä on KP3R-rahakkeen treidausvolyymi? KP3R-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.43K USD . Nouseeko KP3R tänä vuonna korkeammalle? KP3R saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KP3R-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

