Keep3rV1-logo

Keep3rV1 – hinta (KP3R)

1KP3R - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.01%1D
Reaaliaikainen Keep3rV1 (KP3R) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:05:23 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

+0.01%

-11.05%

-11.05%

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 5.571. Viimeisen 24 tunnin aikana KP3R on vaihdellut alimmillaan $ 5.374 ja korkeimmillaan $ 5.918 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KP3R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2,056.096236418172, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.233424259981904.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KP3R on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.01% 24 tunnin aikana ja -11.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen markkinatiedot

No.1766

ETH

Keep3rV1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.43K. KP3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 425.18K ja sen kokonaistarjonta on 425178. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.37M.

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Keep3rV1-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00056+0.01%
30 päivää$ -0.292-4.99%
60 päivää$ +0.632+12.79%
90 päivää$ -2.097-27.35%
Keep3rV1-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KP3R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00056 (+0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Keep3rV1 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.292 (-4.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Keep3rV1-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KP3R-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.632 (+12.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Keep3rV1-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.097 (-27.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Keep3rV1 (KP3R)?

Tarkista Keep3rV1-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Keep3rV1-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KP3R-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Keep3rV1-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Keep3rV1-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Keep3rV1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keep3rV1 (KP3R) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keep3rV1 (KP3R) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keep3rV1-rahakkeelle.

Tarkista Keep3rV1-rahakkeen hintaennuste nyt!

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tokenomiikka

Keep3rV1 (KP3R) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KP3R-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Keep3rV1 (KP3R) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Keep3rV1:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Keep3rV1 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KP3R paikallisiin valuuttoihin

1 Keep3rV1(KP3R) - VND
146,600.865
1 Keep3rV1(KP3R) - AUD
A$8.63505
1 Keep3rV1(KP3R) - GBP
4.12254
1 Keep3rV1(KP3R) - EUR
4.79106
1 Keep3rV1(KP3R) - USD
$5.571
1 Keep3rV1(KP3R) - MYR
RM23.50962
1 Keep3rV1(KP3R) - TRY
227.96532
1 Keep3rV1(KP3R) - JPY
¥824.508
1 Keep3rV1(KP3R) - ARS
ARS$7,310.99043
1 Keep3rV1(KP3R) - RUB
448.79976
1 Keep3rV1(KP3R) - INR
486.45972
1 Keep3rV1(KP3R) - IDR
Rp91,327.85424
1 Keep3rV1(KP3R) - KRW
7,791.6006
1 Keep3rV1(KP3R) - PHP
318.60549
1 Keep3rV1(KP3R) - EGP
￡E.270.08208
1 Keep3rV1(KP3R) - BRL
R$30.52908
1 Keep3rV1(KP3R) - CAD
C$7.68798
1 Keep3rV1(KP3R) - BDT
677.54502
1 Keep3rV1(KP3R) - NGN
8,557.55739
1 Keep3rV1(KP3R) - COP
$22,463.66475
1 Keep3rV1(KP3R) - ZAR
R.98.82954
1 Keep3rV1(KP3R) - UAH
229.41378
1 Keep3rV1(KP3R) - VES
Bs763.227
1 Keep3rV1(KP3R) - CLP
$5,403.87
1 Keep3rV1(KP3R) - PKR
Rs1,570.57632
1 Keep3rV1(KP3R) - KZT
2,993.52114
1 Keep3rV1(KP3R) - THB
฿182.00457
1 Keep3rV1(KP3R) - TWD
NT$169.9155
1 Keep3rV1(KP3R) - AED
د.إ20.44557
1 Keep3rV1(KP3R) - CHF
Fr4.4568
1 Keep3rV1(KP3R) - HKD
HK$43.50951
1 Keep3rV1(KP3R) - AMD
֏2,132.0217
1 Keep3rV1(KP3R) - MAD
.د.م50.19471
1 Keep3rV1(KP3R) - MXN
$104.51196
1 Keep3rV1(KP3R) - SAR
ريال20.89125
1 Keep3rV1(KP3R) - PLN
20.38986
1 Keep3rV1(KP3R) - RON
лв24.23385
1 Keep3rV1(KP3R) - SEK
kr53.53731
1 Keep3rV1(KP3R) - BGN
лв9.35928
1 Keep3rV1(KP3R) - HUF
Ft1,903.27644
1 Keep3rV1(KP3R) - CZK
117.93807
1 Keep3rV1(KP3R) - KWD
د.ك1.699155
1 Keep3rV1(KP3R) - ILS
18.99711
1 Keep3rV1(KP3R) - AOA
Kz5,106.32289
1 Keep3rV1(KP3R) - BHD
.د.ب2.100267
1 Keep3rV1(KP3R) - BMD
$5.571
1 Keep3rV1(KP3R) - DKK
kr35.76582
1 Keep3rV1(KP3R) - HNL
L146.46159
1 Keep3rV1(KP3R) - MUR
254.76183
1 Keep3rV1(KP3R) - NAD
$98.43957
1 Keep3rV1(KP3R) - NOK
kr56.71278
1 Keep3rV1(KP3R) - NZD
$9.52641
1 Keep3rV1(KP3R) - PAB
B/.5.571
1 Keep3rV1(KP3R) - PGK
K23.06394
1 Keep3rV1(KP3R) - QAR
ر.ق20.27844
1 Keep3rV1(KP3R) - RSD
дин.562.16961

Keep3rV1-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Keep3rV1 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Keep3rV1-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keep3rV1”

Paljonko Keep3rV1 (KP3R) on arvoltaan tänään?
KP3R-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.571 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KP3R-USD-parin nykyinen hinta?
KP3R -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.571. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keep3rV1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KP3R markkina-arvo on $ 2.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KP3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KP3R-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 425.18K USD.
Mikä oli KP3R-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KP3R saavutti ATH-hinnaksi 2,056.096236418172 USD.
Mikä oli KP3R-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KP3R-rahakkeen ATL-hinta oli 4.233424259981904 USD.
Mikä on KP3R-rahakkeen treidausvolyymi?
KP3R-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.43K USD.
Nouseeko KP3R tänä vuonna korkeammalle?
KP3R saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KP3R-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

