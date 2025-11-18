CyberKongz (KONG) -rahakkeen tokenomiikka
CyberKongz (KONG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu CyberKongz (KONG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
CyberKongz (KONG) -rahakkeen tiedot
CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products
CyberKongz (KONG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
CyberKongz (KONG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KONG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KONG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KONG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KONG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka KONG-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään CyberKongz (KONG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KONG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
CyberKongz (KONG) -rahakkeen hintahistoria
KONG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
KONG-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne KONG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KONG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
