Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tiedot Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Virallinen verkkosivusto: https://komabnb.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Osta KOMA-rahaketta nyt!

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Koma Inu (KOMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M Kokonaistarjonta: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 534.34M $ 534.34M $ 534.34M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Nykyinen hinta: $ 0.02261 $ 0.02261 $ 0.02261 Lue lisää Koma Inu (KOMA) -rahakkeen hinnasta

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KOMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KOMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KOMA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Koma Inu (KOMA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KOMA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KOMA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen hintahistoria KOMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KOMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KOMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KOMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KOMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KOMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

