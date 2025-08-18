Lisätietoja KOMA-rahakkeesta

Koma Inu-logo

Koma Inu – hinta (KOMA)

1KOMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0272
$0.0272$0.0272
+1.11%1D
USD
Reaaliaikainen Koma Inu (KOMA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:12:51 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02375
$ 0.02375$ 0.02375
24 h:n matalin
$ 0.03359
$ 0.03359$ 0.03359
24 h:n korkein

$ 0.02375
$ 0.02375$ 0.02375

$ 0.03359
$ 0.03359$ 0.03359

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896

-0.92%

+1.11%

+13.47%

+13.47%

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0272. Viimeisen 24 tunnin aikana KOMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02375 ja korkeimmillaan $ 0.03359 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19515370521653203, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002571199651579896.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOMA on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, +1.11% 24 tunnin aikana ja +13.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1055

$ 14.53M
$ 14.53M$ 14.53M

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 27.20M
$ 27.20M$ 27.20M

534.34M
534.34M 534.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861 605,954,353.425861

53.43%

BSC

Koma Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.87K. KOMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 534.34M ja sen kokonaistarjonta on 605954353.425861. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.20M.

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Koma Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002986+1.11%
30 päivää$ +0.00343+14.42%
60 päivää$ +0.01091+66.97%
90 päivää$ +0.00501+22.57%
Koma Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KOMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002986 (+1.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Koma Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00343 (+14.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Koma Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KOMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01091 (+66.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Koma Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00501 (+22.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Koma Inu (KOMA)?

Tarkista Koma Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Koma Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KOMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Koma Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Koma Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Koma Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Koma Inu (KOMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Koma Inu (KOMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Koma Inu-rahakkeelle.

Tarkista Koma Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tokenomiikka

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Koma Inu (KOMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Koma Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Koma Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KOMA paikallisiin valuuttoihin

1 Koma Inu(KOMA) - VND
715.768
1 Koma Inu(KOMA) - AUD
A$0.04216
1 Koma Inu(KOMA) - GBP
0.020128
1 Koma Inu(KOMA) - EUR
0.023392
1 Koma Inu(KOMA) - USD
$0.0272
1 Koma Inu(KOMA) - MYR
RM0.114784
1 Koma Inu(KOMA) - TRY
1.113296
1 Koma Inu(KOMA) - JPY
¥4.0256
1 Koma Inu(KOMA) - ARS
ARS$35.742432
1 Koma Inu(KOMA) - RUB
2.191776
1 Koma Inu(KOMA) - INR
2.374016
1 Koma Inu(KOMA) - IDR
Rp445.901568
1 Koma Inu(KOMA) - KRW
38.095232
1 Koma Inu(KOMA) - PHP
1.555296
1 Koma Inu(KOMA) - EGP
￡E.1.318656
1 Koma Inu(KOMA) - BRL
R$0.148784
1 Koma Inu(KOMA) - CAD
C$0.037808
1 Koma Inu(KOMA) - BDT
3.308064
1 Koma Inu(KOMA) - NGN
41.781648
1 Koma Inu(KOMA) - COP
$109.6772
1 Koma Inu(KOMA) - ZAR
R.0.481984
1 Koma Inu(KOMA) - UAH
1.120096
1 Koma Inu(KOMA) - VES
Bs3.7264
1 Koma Inu(KOMA) - CLP
$26.384
1 Koma Inu(KOMA) - PKR
Rs7.668224
1 Koma Inu(KOMA) - KZT
14.615648
1 Koma Inu(KOMA) - THB
฿0.888352
1 Koma Inu(KOMA) - TWD
NT$0.829872
1 Koma Inu(KOMA) - AED
د.إ0.099824
1 Koma Inu(KOMA) - CHF
Fr0.02176
1 Koma Inu(KOMA) - HKD
HK$0.212432
1 Koma Inu(KOMA) - AMD
֏10.40944
1 Koma Inu(KOMA) - MAD
.د.م0.245072
1 Koma Inu(KOMA) - MXN
$0.510272
1 Koma Inu(KOMA) - SAR
ريال0.102
1 Koma Inu(KOMA) - PLN
0.099552
1 Koma Inu(KOMA) - RON
лв0.11832
1 Koma Inu(KOMA) - SEK
kr0.261664
1 Koma Inu(KOMA) - BGN
лв0.045696
1 Koma Inu(KOMA) - HUF
Ft9.289616
1 Koma Inu(KOMA) - CZK
0.576096
1 Koma Inu(KOMA) - KWD
د.ك0.008296
1 Koma Inu(KOMA) - ILS
0.092752
1 Koma Inu(KOMA) - AOA
Kz24.931248
1 Koma Inu(KOMA) - BHD
.د.ب0.0102272
1 Koma Inu(KOMA) - BMD
$0.0272
1 Koma Inu(KOMA) - DKK
kr0.174896
1 Koma Inu(KOMA) - HNL
L0.715088
1 Koma Inu(KOMA) - MUR
1.243856
1 Koma Inu(KOMA) - NAD
$0.480624
1 Koma Inu(KOMA) - NOK
kr0.276624
1 Koma Inu(KOMA) - NZD
$0.046512
1 Koma Inu(KOMA) - PAB
B/.0.0272
1 Koma Inu(KOMA) - PGK
K0.112608
1 Koma Inu(KOMA) - QAR
ر.ق0.099008
1 Koma Inu(KOMA) - RSD
дин.2.746384

Koma Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Koma Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Koma Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Koma Inu”

Paljonko Koma Inu (KOMA) on arvoltaan tänään?
KOMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0272 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOMA-USD-parin nykyinen hinta?
KOMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0272. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Koma Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOMA markkina-arvo on $ 14.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 534.34M USD.
Mikä oli KOMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOMA saavutti ATH-hinnaksi 0.19515370521653203 USD.
Mikä oli KOMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002571199651579896 USD.
Mikä on KOMA-rahakkeen treidausvolyymi?
KOMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.87K USD.
Nouseeko KOMA tänä vuonna korkeammalle?
KOMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:12:51 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

