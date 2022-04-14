Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Koala AI (KOKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Koala AI (KOKO) -rahakkeen tiedot Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Virallinen verkkosivusto: https://www.koalaai.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Osta KOKO-rahaketta nyt!

Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Koala AI (KOKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Kokonaistarjonta: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Nykyinen hinta: $ 0.0000002833 $ 0.0000002833 $ 0.0000002833 Lue lisää Koala AI (KOKO) -rahakkeen hinnasta

Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KOKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOKO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KOKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

