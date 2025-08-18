Lisätietoja KOKO-rahakkeesta

Koala AI-logo

Koala AI – hinta (KOKO)

1KOKO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000002773
$0.0000002773$0.0000002773
-3.78%1D
USD
Reaaliaikainen Koala AI (KOKO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:28 (UTC+8)

Koala AI (KOKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000002743
$ 0.0000002743$ 0.0000002743
24 h:n matalin
$ 0.0000003021
$ 0.0000003021$ 0.0000003021
24 h:n korkein

$ 0.0000002743
$ 0.0000002743$ 0.0000002743

$ 0.0000003021
$ 0.0000003021$ 0.0000003021

$ 0.000008576569321553
$ 0.000008576569321553$ 0.000008576569321553

$ 0.000000152909988393
$ 0.000000152909988393$ 0.000000152909988393

-0.08%

-3.78%

-8.00%

-8.00%

Koala AI (KOKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000002773. Viimeisen 24 tunnin aikana KOKO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000002743 ja korkeimmillaan $ 0.0000003021 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000008576569321553, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000152909988393.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KOKO on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -3.78% 24 tunnin aikana ja -8.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Koala AI (KOKO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1728

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 369.00
$ 369.00$ 369.00

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

9.11T
9.11T 9.11T

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

9,946,938,747,369
9,946,938,747,369 9,946,938,747,369

91.58%

SOL

Koala AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 369.00. KOKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.11T ja sen kokonaistarjonta on 9946938747369. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.76M.

Koala AI (KOKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Koala AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000010894-3.78%
30 päivää$ -0.0000001062-27.70%
60 päivää$ -0.0000000257-8.49%
90 päivää$ -0.0000002907-51.18%
Koala AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KOKO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000010894 (-3.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Koala AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000001062 (-27.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Koala AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KOKO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000257 (-8.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Koala AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000002907 (-51.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Koala AI (KOKO)?

Tarkista Koala AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Koala AI (KOKO)

Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application.

Koala AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Koala AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KOKO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Koala AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Koala AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Koala AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Koala AI (KOKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Koala AI (KOKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Koala AI-rahakkeelle.

Tarkista Koala AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikka

Koala AI (KOKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KOKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Koala AI (KOKO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Koala AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Koala AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KOKO paikallisiin valuuttoihin

1 Koala AI(KOKO) - VND
0.0072971495
1 Koala AI(KOKO) - AUD
A$0.000000429815
1 Koala AI(KOKO) - GBP
0.000000205202
1 Koala AI(KOKO) - EUR
0.000000238478
1 Koala AI(KOKO) - USD
$0.0000002773
1 Koala AI(KOKO) - MYR
RM0.000001170206
1 Koala AI(KOKO) - TRY
0.000011372073
1 Koala AI(KOKO) - JPY
¥0.0000410404
1 Koala AI(KOKO) - ARS
ARS$0.000364388838
1 Koala AI(KOKO) - RUB
0.000022339288
1 Koala AI(KOKO) - INR
0.000024205517
1 Koala AI(KOKO) - IDR
Rp0.004545900912
1 Koala AI(KOKO) - KRW
0.00038783178
1 Koala AI(KOKO) - PHP
0.000015858787
1 Koala AI(KOKO) - EGP
￡E.0.000013443504
1 Koala AI(KOKO) - BRL
R$0.000001516831
1 Koala AI(KOKO) - CAD
C$0.000000385447
1 Koala AI(KOKO) - BDT
0.000033725226
1 Koala AI(KOKO) - NGN
0.000426614958
1 Koala AI(KOKO) - COP
$0.001118142925
1 Koala AI(KOKO) - ZAR
R.0.000004905437
1 Koala AI(KOKO) - UAH
0.000011419214
1 Koala AI(KOKO) - VES
Bs0.0000379901
1 Koala AI(KOKO) - CLP
$0.000268981
1 Koala AI(KOKO) - PKR
Rs0.000078464808
1 Koala AI(KOKO) - KZT
0.000149004382
1 Koala AI(KOKO) - THB
฿0.000009045526
1 Koala AI(KOKO) - TWD
NT$0.000008465969
1 Koala AI(KOKO) - AED
د.إ0.000001017691
1 Koala AI(KOKO) - CHF
Fr0.00000022184
1 Koala AI(KOKO) - HKD
HK$0.000002165713
1 Koala AI(KOKO) - AMD
֏0.000106325139
1 Koala AI(KOKO) - MAD
.د.م0.000002498473
1 Koala AI(KOKO) - MXN
$0.000005199375
1 Koala AI(KOKO) - SAR
ريال0.000001039875
1 Koala AI(KOKO) - PLN
0.000001014918
1 Koala AI(KOKO) - RON
лв0.000001206255
1 Koala AI(KOKO) - SEK
kr0.000002667626
1 Koala AI(KOKO) - BGN
лв0.000000465864
1 Koala AI(KOKO) - HUF
Ft0.000094672993
1 Koala AI(KOKO) - CZK
0.000005867668
1 Koala AI(KOKO) - KWD
د.ك0.0000000845765
1 Koala AI(KOKO) - ILS
0.00000094282
1 Koala AI(KOKO) - AOA
Kz0.000253704543
1 Koala AI(KOKO) - BHD
.د.ب0.0000001045421
1 Koala AI(KOKO) - BMD
$0.0000002773
1 Koala AI(KOKO) - DKK
kr0.000001783039
1 Koala AI(KOKO) - HNL
L0.000007281898
1 Koala AI(KOKO) - MUR
0.000012680929
1 Koala AI(KOKO) - NAD
$0.00000490821
1 Koala AI(KOKO) - NOK
kr0.000002822914
1 Koala AI(KOKO) - NZD
$0.000000474183
1 Koala AI(KOKO) - PAB
B/.0.0000002773
1 Koala AI(KOKO) - PGK
K0.000001161887
1 Koala AI(KOKO) - QAR
ر.ق0.000001009372
1 Koala AI(KOKO) - RSD
дин.0.000027987889

Koala AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Koala AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Koala AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Koala AI”

Paljonko Koala AI (KOKO) on arvoltaan tänään?
KOKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000002773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KOKO-USD-parin nykyinen hinta?
KOKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000002773. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Koala AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KOKO markkina-arvo on $ 2.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KOKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KOKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.11T USD.
Mikä oli KOKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KOKO saavutti ATH-hinnaksi 0.000008576569321553 USD.
Mikä oli KOKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KOKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000152909988393 USD.
Mikä on KOKO-rahakkeen treidausvolyymi?
KOKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 369.00 USD.
Nouseeko KOKO tänä vuonna korkeammalle?
KOKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KOKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Koala AI (KOKO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 KOKO = 0.000000 USD

Treidaa KOKO-rahaketta

KOKOUSDT
$0.0000002773
$0.0000002773$0.0000002773
-3.78%

