K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tiedot K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Virallinen verkkosivusto: https://www.k9finance.com/ Valkoinen paperi: https://www.k9finance.com/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Osta KNINE-rahaketta nyt!

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kokonaistarjonta: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Kierrossa oleva tarjonta: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Nykyinen hinta: $ 0.000003334 $ 0.000003334 $ 0.000003334 Lue lisää K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hinnasta

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KNINE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KNINE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KNINE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KNINE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KNINE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KNINE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KNINE-rahakkeita MEXCistä nyt!

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hintahistoria KNINE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KNINE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KNINE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KNINE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KNINE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KNINE-rahakkeen hintaennuste nyt!

