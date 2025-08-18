K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000003073
$ 0.000003073
24 h:n matalin
$ 0.000003221
$ 0.000003221
24 h:n korkein
$ 0.000003073
$ 0.000003073
$ 0.000003221
$ 0.000003221
$ 0.000354285884683723
$ 0.000354285884683723
$ 0.000001684705136988
$ 0.000001684705136988
-1.57%
-1.83%
-5.40%
-5.40%
K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000003087. Viimeisen 24 tunnin aikana KNINE on vaihdellut alimmillaan $ 0.000003073 ja korkeimmillaan $ 0.000003221 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000354285884683723, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000001684705136988.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KNINE on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -1.83% 24 tunnin aikana ja -5.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen markkinatiedot
No.2018
$ 1.24M
$ 1.24M
$ 41.59K
$ 41.59K
$ 3.09M
$ 3.09M
402.27B
402.27B
999,589,999,999
999,589,999,999
999,589,999,999
999,589,999,999
40.24%
ETH
K9 Finance DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 41.59K. KNINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 402.27B ja sen kokonaistarjonta on 999589999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.09M.
K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän K9 Finance DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000005787
-1.83%
30 päivää
$ -0.000000243
-7.30%
60 päivää
$ +0.000000227
+7.93%
90 päivää
$ -0.000000923
-23.02%
K9 Finance DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KNINE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000005787 (-1.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
K9 Finance DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000243 (-7.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
K9 Finance DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KNINE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000227 (+7.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
K9 Finance DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000923 (-23.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle K9 Finance DAO (KNINE)?
K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.
K9 Finance DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon K9 Finance DAO (KNINE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko K9 Finance DAO (KNINE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita K9 Finance DAO-rahakkeelle.
K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNINE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
K9 Finance DAO (KNINE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa K9 Finance DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa K9 Finance DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.