K9 Finance DAO-logo

K9 Finance DAO – hinta (KNINE)

1KNINE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.84%1D
USD
Reaaliaikainen K9 Finance DAO (KNINE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:13 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.57%

-1.83%

-5.40%

-5.40%

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000003087. Viimeisen 24 tunnin aikana KNINE on vaihdellut alimmillaan $ 0.000003073 ja korkeimmillaan $ 0.000003221 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000354285884683723, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000001684705136988.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNINE on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -1.83% 24 tunnin aikana ja -5.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen markkinatiedot

No.2018

40.24%

ETH

K9 Finance DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 41.59K. KNINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 402.27B ja sen kokonaistarjonta on 999589999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.09M.

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän K9 Finance DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000005787-1.83%
30 päivää$ -0.000000243-7.30%
60 päivää$ +0.000000227+7.93%
90 päivää$ -0.000000923-23.02%
K9 Finance DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KNINE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000005787 (-1.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

K9 Finance DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000243 (-7.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

K9 Finance DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KNINE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000227 (+7.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

K9 Finance DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000923 (-23.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle K9 Finance DAO (KNINE)?

Tarkista K9 Finance DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja K9 Finance DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KNINE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue K9 Finance DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään K9 Finance DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

K9 Finance DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon K9 Finance DAO (KNINE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko K9 Finance DAO (KNINE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita K9 Finance DAO-rahakkeelle.

Tarkista K9 Finance DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikka

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNINE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

K9 Finance DAO (KNINE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa K9 Finance DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa K9 Finance DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KNINE paikallisiin valuuttoihin

K9 Finance DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton K9 Finance DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen K9 Finance DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”K9 Finance DAO”

Paljonko K9 Finance DAO (KNINE) on arvoltaan tänään?
KNINE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000003087 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNINE-USD-parin nykyinen hinta?
KNINE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000003087. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on K9 Finance DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNINE markkina-arvo on $ 1.24M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 402.27B USD.
Mikä oli KNINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNINE saavutti ATH-hinnaksi 0.000354285884683723 USD.
Mikä oli KNINE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNINE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000001684705136988 USD.
Mikä on KNINE-rahakkeen treidausvolyymi?
KNINE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 41.59K USD.
Nouseeko KNINE tänä vuonna korkeammalle?
KNINE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNINE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:25:13 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

$0.000003087
