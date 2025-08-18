Lisätietoja KNET-rahakkeesta

Kingnet AI-logo

Kingnet AI – hinta (KNET)

1KNET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002308
+0.65%1D
USD
Reaaliaikainen Kingnet AI (KNET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:05:08 (UTC+8)

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002224
24 h:n matalin
$ 0.002491
24 h:n korkein

$ 0.002224
$ 0.002491
--
--
+0.74%

+0.65%

-41.46%

-41.46%

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002308. Viimeisen 24 tunnin aikana KNET on vaihdellut alimmillaan $ 0.002224 ja korkeimmillaan $ 0.002491 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNET on muuttunut +0.74% viimeisen tunnin aikana, +0.65% 24 tunnin aikana ja -41.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 0.00
--
--
SOL

Kingnet AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.04K. KNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kingnet AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001491+0.65%
30 päivää$ -0.00606-72.42%
60 päivää$ -0.005438-70.21%
90 päivää$ -0.010822-82.43%
Kingnet AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KNET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001491 (+0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kingnet AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00606 (-72.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kingnet AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KNET-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005438 (-70.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kingnet AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.010822 (-82.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kingnet AI (KNET)?

Tarkista Kingnet AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kingnet AI (KNET)

$KNET is the native token launched by KINGNET AI Laboratory, powering a multi-agent, natural language-based game development platform. On this platform, users can simply input natural language instructions to complete the entire process from asset generation to a playable prototype—dramatically simplifying game development and unlocking creative potential.

Kingnet AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kingnet AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KNET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kingnet AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kingnet AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kingnet AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kingnet AI (KNET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kingnet AI (KNET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kingnet AI-rahakkeelle.

Tarkista Kingnet AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen tokenomiikka

Kingnet AI (KNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kingnet AI (KNET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kingnet AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kingnet AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KNET paikallisiin valuuttoihin

1 Kingnet AI(KNET) - VND
60.73502
1 Kingnet AI(KNET) - AUD
A$0.0035774
1 Kingnet AI(KNET) - GBP
0.00170792
1 Kingnet AI(KNET) - EUR
0.00198488
1 Kingnet AI(KNET) - USD
$0.002308
1 Kingnet AI(KNET) - MYR
RM0.00973976
1 Kingnet AI(KNET) - TRY
0.09444336
1 Kingnet AI(KNET) - JPY
¥0.341584
1 Kingnet AI(KNET) - ARS
ARS$3.02885764
1 Kingnet AI(KNET) - RUB
0.18593248
1 Kingnet AI(KNET) - INR
0.20153456
1 Kingnet AI(KNET) - IDR
Rp37.83605952
1 Kingnet AI(KNET) - KRW
3.2279688
1 Kingnet AI(KNET) - PHP
0.13199452
1 Kingnet AI(KNET) - EGP
￡E.0.11189184
1 Kingnet AI(KNET) - BRL
R$0.01264784
1 Kingnet AI(KNET) - CAD
C$0.00318504
1 Kingnet AI(KNET) - BDT
0.28069896
1 Kingnet AI(KNET) - NGN
3.54529572
1 Kingnet AI(KNET) - COP
$9.306433
1 Kingnet AI(KNET) - ZAR
R.0.04094392
1 Kingnet AI(KNET) - UAH
0.09504344
1 Kingnet AI(KNET) - VES
Bs0.316196
1 Kingnet AI(KNET) - CLP
$2.23876
1 Kingnet AI(KNET) - PKR
Rs0.65067136
1 Kingnet AI(KNET) - KZT
1.24018072
1 Kingnet AI(KNET) - THB
฿0.07540236
1 Kingnet AI(KNET) - TWD
NT$0.070394
1 Kingnet AI(KNET) - AED
د.إ0.00847036
1 Kingnet AI(KNET) - CHF
Fr0.0018464
1 Kingnet AI(KNET) - HKD
HK$0.01802548
1 Kingnet AI(KNET) - AMD
֏0.8832716
1 Kingnet AI(KNET) - MAD
.د.م0.02079508
1 Kingnet AI(KNET) - MXN
$0.04329808
1 Kingnet AI(KNET) - SAR
ريال0.008655
1 Kingnet AI(KNET) - PLN
0.00844728
1 Kingnet AI(KNET) - RON
лв0.0100398
1 Kingnet AI(KNET) - SEK
kr0.02217988
1 Kingnet AI(KNET) - BGN
лв0.00387744
1 Kingnet AI(KNET) - HUF
Ft0.78850512
1 Kingnet AI(KNET) - CZK
0.04886036
1 Kingnet AI(KNET) - KWD
د.ك0.00070394
1 Kingnet AI(KNET) - ILS
0.00787028
1 Kingnet AI(KNET) - AOA
Kz2.11548972
1 Kingnet AI(KNET) - BHD
.د.ب0.000870116
1 Kingnet AI(KNET) - BMD
$0.002308
1 Kingnet AI(KNET) - DKK
kr0.01481736
1 Kingnet AI(KNET) - HNL
L0.06067732
1 Kingnet AI(KNET) - MUR
0.10554484
1 Kingnet AI(KNET) - NAD
$0.04078236
1 Kingnet AI(KNET) - NOK
kr0.02349544
1 Kingnet AI(KNET) - NZD
$0.00394668
1 Kingnet AI(KNET) - PAB
B/.0.002308
1 Kingnet AI(KNET) - PGK
K0.00955512
1 Kingnet AI(KNET) - QAR
ر.ق0.00840112
1 Kingnet AI(KNET) - RSD
дин.0.23290028

Kingnet AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kingnet AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kingnet AI”

Paljonko Kingnet AI (KNET) on arvoltaan tänään?
KNET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002308 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNET-USD-parin nykyinen hinta?
KNET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002308. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kingnet AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNET markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli KNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNET saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli KNET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNET-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on KNET-rahakkeen treidausvolyymi?
KNET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.04K USD.
Nouseeko KNET tänä vuonna korkeammalle?
KNET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kingnet AI (KNET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KNET-USD-laskin

Summa

KNET
KNET
USD
USD

1 KNET = 0.002308 USD

Treidaa KNET-rahaketta

KNETUSDT
$0.002308
+0.96%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu