KMD (KMD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KMD (KMD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KMD (KMD) -rahakkeen tiedot Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://komodoplatform.com/en/ Valkoinen paperi: https://komodoplatform.com/en/docs/historical/whitepaper/ Block Explorer: https://kmdexplorer.io/ Osta KMD-rahaketta nyt!

KMD (KMD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KMD (KMD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 135.95M $ 135.95M $ 135.95M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.03357 $ 0.03357 $ 0.03357 Lue lisää KMD (KMD) -rahakkeen hinnasta

KMD (KMD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KMD (KMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KMD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KMD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KMD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KMD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KMD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KMD (KMD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KMD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KMD-rahakkeita MEXCistä nyt!

KMD (KMD) -rahakkeen hintahistoria KMD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KMD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KMD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KMD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KMD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KMD-rahakkeen hintaennuste nyt!

