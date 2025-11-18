KLK Foundation (KLK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KLK Foundation (KLK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:05:39 (UTC+8)
KLK Foundation (KLK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KLK Foundation (KLK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.19M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 411.90M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.644
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.35187983578947896
Nykyinen hinta:
$ 0.4119
KLK Foundation (KLK) -rahakkeen tiedot

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

Virallinen verkkosivusto:
https://klickl.vip/
Valkoinen paperi:
https://klickl.vip/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x411049c6046be1be13ce80262fca723cccb67798

KLK Foundation (KLK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KLK Foundation (KLK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KLK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KLK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KLK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KLK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KLK-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään KLK Foundation (KLK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KLK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

KLK Foundation (KLK) -rahakkeen hintahistoria

KLK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KLK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KLK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KLK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö