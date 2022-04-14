Kleva (KLEVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kleva (KLEVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kleva (KLEVA) -rahakkeen tiedot Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets. Virallinen verkkosivusto: https://kleva.io/ Valkoinen paperi: https://docs.kleva.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313 Osta KLEVA-rahaketta nyt!

Kleva (KLEVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kleva (KLEVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Kokonaistarjonta: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 68.92M $ 68.92M $ 68.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2887 $ 0.2887 $ 0.2887 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 $ 0.015292010209863226 Nykyinen hinta: $ 0.0768 $ 0.0768 $ 0.0768 Lue lisää Kleva (KLEVA) -rahakkeen hinnasta

Kleva (KLEVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kleva (KLEVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KLEVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KLEVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KLEVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KLEVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KLEVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kleva (KLEVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KLEVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KLEVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kleva (KLEVA) -rahakkeen hintahistoria KLEVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KLEVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KLEVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KLEVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KLEVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KLEVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

