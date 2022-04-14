Klaus (KLAUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Klaus (KLAUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Klaus (KLAUS) -rahakkeen tiedot Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Virallinen verkkosivusto: https://www.klausoneth.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Osta KLAUS-rahaketta nyt!

Klaus (KLAUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Klaus (KLAUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 310.20K $ 310.20K $ 310.20K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 310.20K $ 310.20K $ 310.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000324752351489316 $ 0.000324752351489316 $ 0.000324752351489316 Nykyinen hinta: $ 0.0003102 $ 0.0003102 $ 0.0003102 Lue lisää Klaus (KLAUS) -rahakkeen hinnasta

Klaus (KLAUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Klaus (KLAUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KLAUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KLAUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KLAUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KLAUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KLAUS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Klaus (KLAUS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KLAUS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KLAUS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Klaus (KLAUS) -rahakkeen hintahistoria KLAUS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KLAUS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KLAUS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KLAUS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KLAUS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KLAUS-rahakkeen hintaennuste nyt!

