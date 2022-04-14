Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hello Kitty (KITTY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tiedot the world's most iconic cat Virallinen verkkosivusto: https://www.hellokittyfans.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DFfPq2hHbJeunp1F6eNyuyvBHcPpnTqaawn2tAFUpump Osta KITTY-rahaketta nyt!

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015144 $ 0.015144 $ 0.015144 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001783429987540028 $ 0.001783429987540028 $ 0.001783429987540028 Nykyinen hinta: $ 0.004969 $ 0.004969 $ 0.004969 Lue lisää Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen hinnasta

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KITTY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KITTY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KITTY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KITTY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KITTY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KITTY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KITTY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen hintahistoria KITTY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KITTY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KITTY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KITTY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KITTY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KITTY-rahakkeen hintaennuste nyt!

