Hello Kitty-logo

Hello Kitty – hinta (KITTY)

$0.003735
-10.41%1D
USD
Reaaliaikainen Hello Kitty (KITTY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:02:40 (UTC+8)

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.86%

-10.41%

-21.09%

-21.09%

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003735. Viimeisen 24 tunnin aikana KITTY on vaihdellut alimmillaan $ 0.003698 ja korkeimmillaan $ 0.005184 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KITTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.012059671870796903, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001783429987540028.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KITTY on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, -10.41% 24 tunnin aikana ja -21.09% viimeisten 7 päivän aikana.

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen markkinatiedot

No.3678

0.00%

SOL

Hello Kitty-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.69K. KITTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999554120. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.73M.

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hello Kitty-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00043399-10.41%
30 päivää$ -0.000566-13.16%
60 päivää$ -0.00125-25.08%
90 päivää$ +0.002735+273.50%
Hello Kitty-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KITTY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00043399 (-10.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hello Kitty 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000566 (-13.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hello Kitty-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KITTY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00125 (-25.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hello Kitty-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002735 (+273.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hello Kitty (KITTY)?

Tarkista Hello Kitty-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hello Kitty (KITTY)

the world's most iconic cat

Hello Kitty on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hello Kitty-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KITTY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hello Kitty-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hello Kitty-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hello Kitty-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hello Kitty (KITTY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hello Kitty (KITTY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hello Kitty-rahakkeelle.

Tarkista Hello Kitty-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikka

Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KITTY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hello Kitty (KITTY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hello Kitty:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hello Kitty MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KITTY paikallisiin valuuttoihin

Hello Kitty-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hello Kitty toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Hello Kitty-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hello Kitty”

Paljonko Hello Kitty (KITTY) on arvoltaan tänään?
KITTY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003735 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KITTY-USD-parin nykyinen hinta?
KITTY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003735. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hello Kitty-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KITTY markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KITTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KITTY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli KITTY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KITTY saavutti ATH-hinnaksi 0.012059671870796903 USD.
Mikä oli KITTY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KITTY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001783429987540028 USD.
Mikä on KITTY-rahakkeen treidausvolyymi?
KITTY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.69K USD.
Nouseeko KITTY tänä vuonna korkeammalle?
KITTY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KITTY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hello Kitty (KITTY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

