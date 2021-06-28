KishuInu (KISHU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KishuInu (KISHU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KishuInu (KISHU) -rahakkeen tiedot Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Virallinen verkkosivusto: https://kishu.finance/ Valkoinen paperi: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Osta KISHU-rahaketta nyt!

KishuInu (KISHU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KishuInu (KISHU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Kokonaistarjonta: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Kierrossa oleva tarjonta: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.33M $ 71.33M $ 71.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.00000000007133 $ 0.00000000007133 $ 0.00000000007133 Lue lisää KishuInu (KISHU) -rahakkeen hinnasta

KishuInu (KISHU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KishuInu (KISHU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KISHU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KISHU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KISHU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KISHU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KISHU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KishuInu (KISHU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KISHU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KISHU-rahakkeita MEXCistä nyt!

KishuInu (KISHU) -rahakkeen hintahistoria KISHU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KISHU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KISHU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KISHU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KISHU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KISHU-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!