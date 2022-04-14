KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KINIC (KINIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
KINIC (KINIC) -rahakkeen tiedot

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

Virallinen verkkosivusto:
https://kinic.io/
Valkoinen paperi:
https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper
Block Explorer:
https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KINIC (KINIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.35M
Kokonaistarjonta:
$ 6.08M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.87M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.21M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 7.899
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.48633364337968216
Nykyinen hinta:
$ 0.8207
KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KINIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KINIC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KINIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KINIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KINIC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään KINIC (KINIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KINIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

KINIC (KINIC) -rahakkeen hintahistoria

KINIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KINIC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KINIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KINIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.