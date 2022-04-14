KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KINIC (KINIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KINIC (KINIC) -rahakkeen tiedot Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Virallinen verkkosivusto: https://kinic.io/ Valkoinen paperi: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Osta KINIC-rahaketta nyt!

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KINIC (KINIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Kokonaistarjonta: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Nykyinen hinta: $ 0.8207 $ 0.8207 $ 0.8207 Lue lisää KINIC (KINIC) -rahakkeen hinnasta

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KINIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KINIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KINIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KINIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KINIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään KINIC (KINIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KINIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KINIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

KINIC (KINIC) -rahakkeen hintahistoria KINIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KINIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KINIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KINIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KINIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KINIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!