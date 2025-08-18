Lisätietoja KINIC-rahakkeesta

KINIC-rahakkeen hintatiedot

KINIC-rahakkeen valkoinen paperi

KINIC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KINIC-rahakkeen tokenomiikka

KINIC-rahakkeen hintaennuste

KINIC-rahakkeen historia

KINIC-osto-opas

KINIC/fiat-valuuttamuunnin

KINIC-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

KINIC-logo

KINIC – hinta (KINIC)

1KINIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7426
$0.7426$0.7426
-0.74%1D
USD
Reaaliaikainen KINIC (KINIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:04:17 (UTC+8)

KINIC (KINIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7407
$ 0.7407$ 0.7407
24 h:n matalin
$ 0.7772
$ 0.7772$ 0.7772
24 h:n korkein

$ 0.7407
$ 0.7407$ 0.7407

$ 0.7772
$ 0.7772$ 0.7772

$ 3.020029976139885
$ 3.020029976139885$ 3.020029976139885

$ 0.48633364337968216
$ 0.48633364337968216$ 0.48633364337968216

-0.71%

-0.74%

+3.60%

+3.60%

KINIC (KINIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7419. Viimeisen 24 tunnin aikana KINIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.7407 ja korkeimmillaan $ 0.7772 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KINIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.020029976139885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.48633364337968216.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KINIC on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja +3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KINIC (KINIC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1791

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

$ 111.94K
$ 111.94K$ 111.94K

$ 7.42M
$ 7.42M$ 7.42M

2.87M
2.87M 2.87M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

6,077,113
6,077,113 6,077,113

28.68%

KINIC

KINIC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.94K. KINIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87M ja sen kokonaistarjonta on 6077113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.42M.

KINIC (KINIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KINIC-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.005536-0.74%
30 päivää$ -0.0754-9.23%
60 päivää$ -0.0651-8.07%
90 päivää$ -0.2771-27.20%
KINIC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KINIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005536 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

KINIC 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0754 (-9.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

KINIC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KINIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0651 (-8.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

KINIC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2771 (-27.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KINIC (KINIC)?

Tarkista KINIC-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja KINIC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KINIC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue KINIC-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään KINIC-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

KINIC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KINIC (KINIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KINIC (KINIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KINIC-rahakkeelle.

Tarkista KINIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikka

KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KINIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

KINIC (KINIC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa KINIC:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa KINIC MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KINIC paikallisiin valuuttoihin

1 KINIC(KINIC) - VND
19,523.0985
1 KINIC(KINIC) - AUD
A$1.149945
1 KINIC(KINIC) - GBP
0.549006
1 KINIC(KINIC) - EUR
0.638034
1 KINIC(KINIC) - USD
$0.7419
1 KINIC(KINIC) - MYR
RM3.130818
1 KINIC(KINIC) - TRY
30.358548
1 KINIC(KINIC) - JPY
¥109.8012
1 KINIC(KINIC) - ARS
ARS$973.617627
1 KINIC(KINIC) - RUB
59.767464
1 KINIC(KINIC) - INR
64.782708
1 KINIC(KINIC) - IDR
Rp12,162.293136
1 KINIC(KINIC) - KRW
1,037.62134
1 KINIC(KINIC) - PHP
42.429261
1 KINIC(KINIC) - EGP
￡E.35.967312
1 KINIC(KINIC) - BRL
R$4.065612
1 KINIC(KINIC) - CAD
C$1.023822
1 KINIC(KINIC) - BDT
90.229878
1 KINIC(KINIC) - NGN
1,139.625171
1 KINIC(KINIC) - COP
$2,991.526275
1 KINIC(KINIC) - ZAR
R.13.161306
1 KINIC(KINIC) - UAH
30.551442
1 KINIC(KINIC) - VES
Bs101.6403
1 KINIC(KINIC) - CLP
$719.643
1 KINIC(KINIC) - PKR
Rs209.156448
1 KINIC(KINIC) - KZT
398.652546
1 KINIC(KINIC) - THB
฿24.237873
1 KINIC(KINIC) - TWD
NT$22.62795
1 KINIC(KINIC) - AED
د.إ2.722773
1 KINIC(KINIC) - CHF
Fr0.59352
1 KINIC(KINIC) - HKD
HK$5.794239
1 KINIC(KINIC) - AMD
֏283.92513
1 KINIC(KINIC) - MAD
.د.م6.684519
1 KINIC(KINIC) - MXN
$13.918044
1 KINIC(KINIC) - SAR
ريال2.782125
1 KINIC(KINIC) - PLN
2.715354
1 KINIC(KINIC) - RON
лв3.227265
1 KINIC(KINIC) - SEK
kr7.129659
1 KINIC(KINIC) - BGN
лв1.246392
1 KINIC(KINIC) - HUF
Ft253.462716
1 KINIC(KINIC) - CZK
15.706023
1 KINIC(KINIC) - KWD
د.ك0.2262795
1 KINIC(KINIC) - ILS
2.529879
1 KINIC(KINIC) - AOA
Kz680.018121
1 KINIC(KINIC) - BHD
.د.ب0.2796963
1 KINIC(KINIC) - BMD
$0.7419
1 KINIC(KINIC) - DKK
kr4.762998
1 KINIC(KINIC) - HNL
L19.504551
1 KINIC(KINIC) - MUR
33.927087
1 KINIC(KINIC) - NAD
$13.109373
1 KINIC(KINIC) - NOK
kr7.552542
1 KINIC(KINIC) - NZD
$1.268649
1 KINIC(KINIC) - PAB
B/.0.7419
1 KINIC(KINIC) - PGK
K3.071466
1 KINIC(KINIC) - QAR
ر.ق2.700516
1 KINIC(KINIC) - RSD
дин.74.865129

KINIC-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton KINIC toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen KINIC-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KINIC”

Paljonko KINIC (KINIC) on arvoltaan tänään?
KINIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7419 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KINIC-USD-parin nykyinen hinta?
KINIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7419. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KINIC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KINIC markkina-arvo on $ 2.13M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KINIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KINIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87M USD.
Mikä oli KINIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KINIC saavutti ATH-hinnaksi 3.020029976139885 USD.
Mikä oli KINIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KINIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.48633364337968216 USD.
Mikä on KINIC-rahakkeen treidausvolyymi?
KINIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.94K USD.
Nouseeko KINIC tänä vuonna korkeammalle?
KINIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KINIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:04:17 (UTC+8)

KINIC (KINIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KINIC-USD-laskin

Summa

KINIC
KINIC
USD
USD

1 KINIC = 0.7419 USD

Treidaa KINIC-rahaketta

KINICUSDT
$0.7426
$0.7426$0.7426
-0.74%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu