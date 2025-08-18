KINIC (KINIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7419. Viimeisen 24 tunnin aikana KINIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.7407 ja korkeimmillaan $ 0.7772 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KINIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.020029976139885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.48633364337968216.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KINIC on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja +3.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
KINIC (KINIC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 2.13M
$ 111.94K
$ 7.42M
2.87M
10,000,000
6,077,113
KINIC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.13M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.94K. KINIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87M ja sen kokonaistarjonta on 6077113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.42M.
KINIC (KINIC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän KINIC-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.005536
-0.74%
30 päivää
$ -0.0754
-9.23%
60 päivää
$ -0.0651
-8.07%
90 päivää
$ -0.2771
-27.20%
KINIC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KINIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.005536 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
KINIC 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0754 (-9.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
KINIC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KINIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0651 (-8.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
KINIC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2771 (-27.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle KINIC (KINIC)?
Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.
KINIC-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon KINIC (KINIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KINIC (KINIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KINIC-rahakkeelle.
KINIC (KINIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KINIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
KINIC (KINIC) -ostamisen perusteet
