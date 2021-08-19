KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu KILT Protocol (KILT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://kilt.io/ Valkoinen paperi: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Osta KILT-rahaketta nyt!

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu KILT Protocol (KILT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Kokonaistarjonta: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Kierrossa oleva tarjonta: $ 282.20M $ 282.20M $ 282.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007639031426414374 $ 0.007639031426414374 $ 0.007639031426414374 Nykyinen hinta: $ 0.00815 $ 0.00815 $ 0.00815 Lue lisää KILT Protocol (KILT) -rahakkeen hinnasta

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset KILT Protocol (KILT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KILT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KILT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KILT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KILT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KILT Protocol (KILT) -rahakkeen hintahistoria KILT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KILT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KILT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KILT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KILT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KILT-rahakkeen hintaennuste nyt!

